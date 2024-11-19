Археологи обнаружили следы галлюциногенов в древнеегипетском сосуде

Археологи нашли свидетельства того, что в Древнем Египте применяли вещества, вызывающие галлюцинации. В ходе раскопок был найден глиняный сосуд, украшенный изображением божества Беса, внутри которого находился необычный напиток. Он содержал психоделические вещества, которые, вероятно, использовались в религиозных ритуалах для достижения измененного состояния сознания. Результаты анализа опубликовали в журнале Scientific Reports.

«В нём [напитке] содержалось сочетание психоделических растений, алкоголя и разнообразных добавок, таких как мёд и орехи», — указали специалисты из США и Италии.

Специалисты по древним цивилизациям отмечают, что подобные находки позволяют по-новому взглянуть на религиозные и культурные практики древних египтян. Использование галлюциногенных веществ в ритуалах могло быть связано с верой в общение с богами, получение пророчеств или достижение трансцендентного состояния.

Важно отметить, что использование галлюциногенов в древности не всегда было безопасно. Современные исследования показывают, что некоторые психоактивные вещества могут вызывать серьёзные побочные эффекты, в том числе психические расстройства. Однако древние египтяне, вероятно, имели глубокие знания о свойствах растений и использовали их с осторожностью. Использование психоделиков могло быть частью более широкого комплекса ритуалов, направленных на обеспечение благополучия семьи и общины.