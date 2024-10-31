Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 22:59

Таинственные туннели к «загробным вратам» обнаружили под древней церковью в Мексике

Археологи нашли подземные туннели под старой церковью Сен-Пабло в Мексике

Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project

Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project

Археологи в Мексике раскрыли новые данные о сложной системе туннелей, проложенных под церковью Сен-Пабло в городе Митла, где, по древним индейским верованиям, располагались «врата в загробный мир». Как пишет Metro, руины подземного комплекса были обнаружены ещё в 2023 году после многолетних изысканий, начатых на основе записей священника XVII века Франсиско де Бургоа.

В своём труде 1674 года священнослужитель описывал массивный подземный храм с четырьмя залами, соединёнными между собой коридорами, последний из которых, по его словам, вёл к каменной двери, служащей входом в тёмную пещеру. Считалось, что эта пещера — врата в Лиобаа, мистический мир, в котором сапотеки хоронили своих вождей и военачальников.

  • Исследовательница Project Lyobaa за работой. Фото © YouTube / The ARX Project
    Исследовательница Project Lyobaa за работой. Фото © YouTube / The ARX Project
  • Учёные Project Lyobaa за работой. Фото © YouTube / The ARX Project
    Учёные Project Lyobaa за работой. Фото © YouTube / The ARX Project

Исследовательница Project Lyobaa за работой. Фото © YouTube / The ARX Project

1 / 2

Используя современные технологии георадара и электротомографии, учёные обнаружили под церковью систему туннелей и камер на глубине 15-30 метров. Археолог Марко Вигато объяснил, что самая крупная камера под церковью Сен-Пабло составляет около 15 метров в длину и 10 в ширину, и, предположительно, подземные пути могут тянуться на север, восток и юг.

  • Подземелья под церковью Сен-Пабло. Фото © YouTube / The ARX Project
    Подземелья под церковью Сен-Пабло. Фото © YouTube / The ARX Project
  • Команда учёных Project Lyobaa на месте исследований. Фото © Marco M. Vigato / The ARX Project
    Команда учёных Project Lyobaa на месте исследований. Фото © Marco M. Vigato / The ARX Project
  • Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project
    Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project
  • Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project
    Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project
  • Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project
    Церковь Сен-Пабло в городе Митла. Фото © YouTube / The ARX Project

Подземелья под церковью Сен-Пабло. Фото © YouTube / The ARX Project

1 / 5

Хотя археологам ещё предстоит детально изучить все участки, вероятно, что некоторые туннели уходят на большую глубину, чем позволяют измерить современные приборы.

Более 2,5 тонны: В Подмосковье раскопали крупнейшее хранилище зерна, которому около 500 лет
Более 2,5 тонны: В Подмосковье раскопали крупнейшее хранилище зерна, которому около 500 лет

Археологи продолжают исследования по всему миру, и далеко не все тайны удаётся раскрыть. В октябре сообщалось, что немецкие учёные расследуют самое крупное сражение в Европе периода бронзового века. Доподлинных сведений про битву нет, известно лишь, что в Центральной и Северной Европе в этом периоде наблюдался явный всплеск насилия.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Новости науки
  • Мексика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar