Таинственные туннели к «загробным вратам» обнаружили под древней церковью в Мексике

Археологи в Мексике раскрыли новые данные о сложной системе туннелей, проложенных под церковью Сен-Пабло в городе Митла, где, по древним индейским верованиям, располагались «врата в загробный мир». Как пишет Metro, руины подземного комплекса были обнаружены ещё в 2023 году после многолетних изысканий, начатых на основе записей священника XVII века Франсиско де Бургоа.

В своём труде 1674 года священнослужитель описывал массивный подземный храм с четырьмя залами, соединёнными между собой коридорами, последний из которых, по его словам, вёл к каменной двери, служащей входом в тёмную пещеру. Считалось, что эта пещера — врата в Лиобаа, мистический мир, в котором сапотеки хоронили своих вождей и военачальников.





Используя современные технологии георадара и электротомографии, учёные обнаружили под церковью систему туннелей и камер на глубине 15-30 метров. Археолог Марко Вигато объяснил, что самая крупная камера под церковью Сен-Пабло составляет около 15 метров в длину и 10 в ширину, и, предположительно, подземные пути могут тянуться на север, восток и юг.











Хотя археологам ещё предстоит детально изучить все участки, вероятно, что некоторые туннели уходят на большую глубину, чем позволяют измерить современные приборы.