Видны в обычный микроскоп: Русские учёные нашли в Арктике огромные вирусы

Исследователи «Арктического плавучего университета» обнаружили в Арктике гигантские вирусы, которые в 30 раз превышают обычные образцы. Уникальную находку доставили для изучения в Санкт-Петербург. Отчёт приводится на портале «Наука.рф».

Экспедиция научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» отправилась плавание летом этого года. Так, например, в Якутии учёным удалось обнаружить вирус, достигавший по размерам 1500 нанометров. Данная особенность позволяет увидеть образец через обыкновенный световой микроскоп. Для сравнения, SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии в 2020 году, в величину не превышает даже 50-200 нанометров.

Однако внушительные размеры — это не единственная проблема. Найденные в вечной мерзлоте вирусы также имеют отличительный геном. Доктор медицинских наук Артемий Гончаров отметил, что подобные открытия на данный момент наиболее актуальны в сфере микробиологии. Кроме того, биологи во время исследования обнаружили гигантские вирусы, которые были активны на Земле свыше 30 тысяч лет назад в ископаемых животных. В дальнейшем исследователи займутся поиском их происхождения и эволюции.