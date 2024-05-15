Учёные нашли в костях неандертальцев три древнейших вируса

Учёные из Федерального университета Сан-Паулу (USP) изучили кости неандертальцев возрастом 50 тысяч лет, найденные в Чагырской пещере Алтайского края, и обнаружили в них ДНК трёх вирусов, которые являются родственными современным. По предположениям исследователей, предки Homo sapiens страдали аденовирусом, герпесом и вирусом папилломы. Результаты исследования опубликованы в электронном архиве bioRxiv.

В связи с этим учёные сделали выводы, что дальние предки современного человека, как и мы, были подвержены, например, таким болезням, как гастроэнтерит, мононуклеоз и рассеянный склероз. Уточняется, что аденовирус, вирус герпеса и вирус папилломы являются древнейшими из когда-либо обнаруженных возбудителей человеческих заболеваний.