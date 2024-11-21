На Дальнем Востоке обнаружен вирус, который поражает камчатского краба

Исследователи из Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН и Камчатского отделения Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обнаружили новый вирус, вызывающий опасное заболевание у камчатских крабов-стригунов. Об этом сообщает ТАСС.

Вирус приводит к синдрому молочной гемолимфы, который, как предполагают специалисты, может угрожать численности крабов в Камчатском регионе. Работы проводились в рамках совместного проекта двух научных учреждений при поддержке Российского научного фонда.

Как сообщает ТАСС, вирус был найден у крабов вида Chionoecetes bairdi, обитающих в северной части Тихого океана: от побережья США до Берингова моря и Южных Курил. Больше всего представителей популяции встречается в юго-западной части Камчатки — в Авачинской и Кроноцкой бухтах. Там учёные отобрали несколько десятков особей, у которых наблюдались признаки молочной гемолимфы. Этот синдром, по предварительным данным, часто приводит к летальному исходу у крабов.

Учёные проанализировали структуру нового вируса и пришли к выводу, что он относится к семейству Nimaviridae. В ходе расшифровки генома было установлено, что он существенно отличается от других представителей семейства. Это позволило выделить два разных типа вирусов.

Специалисты уверены, что выявленное заболевание не угрожает человеку, а крабовое мясо остаётся безопасным продуктом. Это важно для Камчатки, поскольку крабовый промысел — одна из ключевых отраслей экономики края.