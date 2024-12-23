«Это мы ещё посмотрим!» Трамп и Мулино устроили словесную дуэль из-за Панамского канала

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил в соцсети X, что Панамский канал будет оставаться под полным контролем республики. Так политик отреагировал на недавние слова американского коллеги Дональда Трампа, который пригрозил вернуть власть над водным путём в случае нарушения условий его использования.

«Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так будет и далее», — подчеркнул Мулино, добавив, что суверенитет страны не подлежит обсуждению.

Политик добавил, что независимость Панамы и её право на управление водным объектом остаются неизменными. В ответ на критику Трампа касательно высоких тарифов на проход американских судов Мулино напомнил о принципе формирования стоимости, которая может меняться с учётом рыночной ситуации, международной конкуренции и необходимых затрат на модернизацию инфраструктуры.

Дональд Трамп в свою очередь не упустил возможности саркастично высказаться по поводу заявления Мулино. В соцсети Truth Social он опубликовал фотографию канала с подписью: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».

«Это мы ещё посмотрим!» — гласит подпись к снимку.