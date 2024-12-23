«Это мы ещё посмотрим!» Трамп и Мулино устроили словесную дуэль из-за Панамского канала
Власти Панамы исключили передачу канала Соединённым Штатам
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил в соцсети X, что Панамский канал будет оставаться под полным контролем республики. Так политик отреагировал на недавние слова американского коллеги Дональда Трампа, который пригрозил вернуть власть над водным путём в случае нарушения условий его использования.
«Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так будет и далее», — подчеркнул Мулино, добавив, что суверенитет страны не подлежит обсуждению.
Политик добавил, что независимость Панамы и её право на управление водным объектом остаются неизменными. В ответ на критику Трампа касательно высоких тарифов на проход американских судов Мулино напомнил о принципе формирования стоимости, которая может меняться с учётом рыночной ситуации, международной конкуренции и необходимых затрат на модернизацию инфраструктуры.
Дональд Трамп в свою очередь не упустил возможности саркастично высказаться по поводу заявления Мулино. В соцсети Truth Social он опубликовал фотографию канала с подписью: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».
«Это мы ещё посмотрим!» — гласит подпись к снимку.
Напомним, что на днях Дональд Трамп пригрозил властям Панамы, что США могут вернуть под контроль судоходный канал, если условия его эксплуатации не будут пересмотрены. По словам республиканца, Панамский канал является одним из важнейших стратегических активов Штатов и построен силами американцев.
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