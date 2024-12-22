«Не допустим, чтобы он попал не в те руки!» Трамп пригрозил вернуть Панамский канал Штатам

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможном восстановлении контроля над Панамским каналом, если условия его эксплуатации не будут пересмотрены. Так республиканец отреагировал на возросшие тарифы. Заявление политика опубликовано в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что канал был построен американцами и открыт для эксплуатации 110 лет назад. Однако в 1999 году судоходный путь был передан Панаме в качестве жеста сотрудничества. За это технически сложное сооружение Штаты заплатили большую цену, и потому страна не приемлет, чтобы канал стал инструментом обогащения других.

«Мы никогда не допустим, чтобы он попал не в те руки! Это было сделано не для блага других, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста пожертвования не будут соблюдены, мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращён нам в полном объёме и без каких-либо вопросов», — пишет Трамп.

Избранный президент также отметил, что канал является важнейшим стратегическим активом США и имеет большое значение для экономики и военно-морских сил страны. На долю государства приходится более 70% всех транзитных перевозок, напомнил он.