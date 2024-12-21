Нависшая угроза шатдауна в США может затруднить процесс передачи власти Трампу

Возникновение проблем с финансированием Правительства США может затруднить процесс передачи полномочий новой администрации под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В случае остановки работы правительства я не стану углубляться в предположения, но, в действительности, передача полномочий будет осложнена», — отметила Жан-Пьер во время брифинга.

Однако она добавила, что Белый дом не рассматривает временную приостановку работы правительства как неизбежное событие.

У законодателей есть время до полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы), чтобы договорится о временном бюджете, иначе финансирование может быть приостановлено частично.