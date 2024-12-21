Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 22:50

Нависшая угроза шатдауна в США может затруднить процесс передачи власти Трампу

Жан-Пьер: Угрожающий США шатдаун осложняет передачу власти от Байдена к Трампу

Возникновение проблем с финансированием Правительства США может затруднить процесс передачи полномочий новой администрации под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В случае остановки работы правительства я не стану углубляться в предположения, но, в действительности, передача полномочий будет осложнена», — отметила Жан-Пьер во время брифинга.

Однако она добавила, что Белый дом не рассматривает временную приостановку работы правительства как неизбежное событие.

«Он вообще жив?» Маск поинтересовался здоровьем пропавшего с радаров Байдена
«Он вообще жив?» Маск поинтересовался здоровьем пропавшего с радаров Байдена

У законодателей есть время до полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы), чтобы договорится о временном бюджете, иначе финансирование может быть приостановлено частично.

В то же время США начали переводить средства, полученные от замороженных российских активов, Украине. Миллиард долларов Киев получит как безвозвратный грант из Всемирного банка FIF по вкладу Штатов в инициативу G7. Остальные 1,05 миллиарда долларов предоставят в виде займа с гарантиями от Японии и Великобритании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Framalicious

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar