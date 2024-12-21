Нависшая угроза шатдауна в США может затруднить процесс передачи власти Трампу
Жан-Пьер: Угрожающий США шатдаун осложняет передачу власти от Байдена к Трампу
Возникновение проблем с финансированием Правительства США может затруднить процесс передачи полномочий новой администрации под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«В случае остановки работы правительства я не стану углубляться в предположения, но, в действительности, передача полномочий будет осложнена», — отметила Жан-Пьер во время брифинга.
Однако она добавила, что Белый дом не рассматривает временную приостановку работы правительства как неизбежное событие.
У законодателей есть время до полуночи пятницы по местному времени (08:00 мск субботы), чтобы договорится о временном бюджете, иначе финансирование может быть приостановлено частично.
В то же время США начали переводить средства, полученные от замороженных российских активов, Украине. Миллиард долларов Киев получит как безвозвратный грант из Всемирного банка FIF по вкладу Штатов в инициативу G7. Остальные 1,05 миллиарда долларов предоставят в виде займа с гарантиями от Японии и Великобритании.
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