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20 декабря, 19:04

«Он вообще жив?» Маск поинтересовался здоровьем пропавшего с радаров Байдена

Предприниматель Илон Маск усомнился, жив ли президент США Джо Байден

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск сомневается, что Джо Байден жив и здоров. Предприниматель и миллиардер задался вопросом, всё ли в порядке с президентом США в комментариях к посту в соцсети Х.

«Байден вообще жив? Кто-нибудь видел его в последнее время?», — написал он, комментируя политический пост другого пользователя.

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Тема, поднятая другим комментатором, вызвала оживлённую дискуссию, в которую вмешался и сам Илон Маск. Он подметил, что в последнее время Джо Байден не появляется на публике, из-за чего и возникла мысль о смерти американского лидера.

Ранее стало известно, что Илона Маска называют «теневым президентом» Штатов. Журналисты окрестили американского бизнесмена так после его реакции на рассмотрение законопроекта о финансировании федерального правительства.

Ольга Сливченко
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