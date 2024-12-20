«Он вообще жив?» Маск поинтересовался здоровьем пропавшего с радаров Байдена

Илон Маск сомневается, что Джо Байден жив и здоров. Предприниматель и миллиардер задался вопросом, всё ли в порядке с президентом США в комментариях к посту в соцсети Х.

«Байден вообще жив? Кто-нибудь видел его в последнее время?», — написал он, комментируя политический пост другого пользователя.

Тема, поднятая другим комментатором, вызвала оживлённую дискуссию, в которую вмешался и сам Илон Маск. Он подметил, что в последнее время Джо Байден не появляется на публике, из-за чего и возникла мысль о смерти американского лидера.