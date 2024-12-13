Илон Маск основал новый город в Техасе для компании SpaceX

Американская аэрокосмическая компания SpaceX перенесёт свою штаб-квартиру в Техас, где может появиться новый город Старбейз. Об этом сообщил её основатель Илон Маск.

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейз, Техас», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Такое заявление последовало после подачи петиции, в которой SpaceX попросило местного судью присвоить космодрому Starbase статус полноценного города. На его территории уже проживают несколько сотен сотрудников компании.

Решение о переезде связано с событиями июля, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект о защите прав ЛГБТ-сообщества*. Маск тогда заявил, что принятие этого закона стало для него «последней каплей».