Илон Маск основал новый город в Техасе для компании SpaceX
Маск заявил, что штаб-квартиру SpaceX перенесут в город Старбейс в Техасе
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американская аэрокосмическая компания SpaceX перенесёт свою штаб-квартиру в Техас, где может появиться новый город Старбейз. Об этом сообщил её основатель Илон Маск.
«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейз, Техас», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.
Такое заявление последовало после подачи петиции, в которой SpaceX попросило местного судью присвоить космодрому Starbase статус полноценного города. На его территории уже проживают несколько сотен сотрудников компании.
Решение о переезде связано с событиями июля, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект о защите прав ЛГБТ-сообщества*. Маск тогда заявил, что принятие этого закона стало для него «последней каплей».
Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов. Ключевым фактором роста капитала бизнесмена стало внутреннее размещение акций его компании SpaceX, которое принесло предпринимателю дополнительные 50 миллиардов долларов. Маск также вошёл в шорт-лист премии «Человек года» по версии Time, но уступил будущему президенту США Дональду Трампу.
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