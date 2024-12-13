Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 03:52

Илон Маск основал новый город в Техасе для компании SpaceX

Маск заявил, что штаб-квартиру SpaceX перенесут в город Старбейс в Техасе

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американская аэрокосмическая компания SpaceX перенесёт свою штаб-квартиру в Техас, где может появиться новый город Старбейз. Об этом сообщил её основатель Илон Маск.

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейз, Техас», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Такое заявление последовало после подачи петиции, в которой SpaceX попросило местного судью присвоить космодрому Starbase статус полноценного города. На его территории уже проживают несколько сотен сотрудников компании.

Решение о переезде связано с событиями июля, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект о защите прав ЛГБТ-сообщества*. Маск тогда заявил, что принятие этого закона стало для него «последней каплей».

Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck
Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов. Ключевым фактором роста капитала бизнесмена стало внутреннее размещение акций его компании SpaceX, которое принесло предпринимателю дополнительные 50 миллиардов долларов. Маск также вошёл в шорт-лист премии «Человек года» по версии Time, но уступил будущему президенту США Дональду Трампу.

* Признано в РФ экстремистским движением и запрещено.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • spacex
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar