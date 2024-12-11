Вошёл в историю: Илон Маск первым в мире заработал более $400 млрд

Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов. Ключевым фактором роста капитала бизнесмена стало внутреннее размещение акций его компании SpaceX, которое принесло предпринимателю дополнительные 50 миллиардов долларов. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, сейчас баланс Маска составляет рекордные 439,2 миллиарда.

Ещё в конце 2022 года Маск переживал серьёзный финансовый спад — его капитал сократился более чем на 200 миллиардов. Однако последние события, включая победу Дональда Трампа на выборах, кардинально изменили ситуацию. Бизнесмен активно поддерживал республиканца, став одним из его главных доноров, что, вероятно, сыграло значимую роль в усилении позиций Tesla и других его проектов.

Акции Tesla Inc. за последние недели выросли на 65%, что объясняется ожиданиями инвесторов по поводу ускоренной сертификации беспилотных автомобилей и отмены налоговых льгот. Кроме того, Маск получил предложение возглавить новосозданное Министерство эффективности государственного управления, что даёт ему возможность напрямую влиять на политику Вашингтона. Параллельно стартап xAI, занимающийся искусственным интеллектом, удвоил свою рыночную стоимость, достигнув 50 миллиардов долларов. Как сообщает Wall Street Journal, победа Трампа стала стимулом для увеличения интереса к проекту.

Также на этой неделе компания Маска SpaceX согласовала сделку на сумму 1,25 миллиарда долларов для выкупа акций у сотрудников и других держателей. Оценка космического гиганта в результате этой транзакции выросла до 350 миллиардов долларов, сделав его самой дорогой частной компанией в мире. Большую часть доходов фирма получает от контрактов с Правительством США, которые, по мнению аналитиков, только укрепятся с приходом новой администрации.

Президент Трамп в своих предвыборных речах неоднократно выражал восхищение планами Маска по освоению Марса. В ноябре он лично посетил запуск ракеты-носителя от SpaceX в Техасе, подтвердив свою поддержку амбициозных проектов компании. А новый глава NASA Джаред Айзекман и вовсе охарактеризовал компанию как «самую инновационную организацию», инвестировав 27,5 миллиона долларов в её развитие.