Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck

Предприниматель Илон Маск пошутил, что ему пришлось расплавить статую Свободы в Нью-Йорке, чтобы изготовить очередную партию электропикапов Cybertruck компании Tesla. Он написал это на странице в соцсети X в ответ на новость Reuters с данными CNN про намерения бизнесмена касательно памятника.