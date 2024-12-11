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Регион
11 декабря, 15:15

Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck

Предприниматель Илон Маск пошутил, что ему пришлось расплавить статую Свободы в Нью-Йорке, чтобы изготовить очередную партию электропикапов Cybertruck компании Tesla. Он написал это на странице в соцсети X в ответ на новость Reuters с данными CNN про намерения бизнесмена касательно памятника.

«Я определенно расплавил её на 1 000%», — написал он.

По сообщениям Reuters, ранее телеканал 25 ноября распространял фейк о том, что Илон готовит лимитированную партию грузовиков из статуи Свободы.

Tesla отзывает более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за неисправности
Tesla отзывает более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за неисправности

Напомним, в августе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Маск подарил ему Tesla Cybertruck. Он даже пообещал, что пошлёт трак на СВО. Недавно он признался, что Маск не дарил ему электропикап Cybertruck, а он так решил подшутить.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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