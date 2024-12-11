Маск пошутил, что расплавил статую Свободы ради электропикапов Cybertruck
Предприниматель Илон Маск пошутил, что ему пришлось расплавить статую Свободы в Нью-Йорке, чтобы изготовить очередную партию электропикапов Cybertruck компании Tesla. Он написал это на странице в соцсети X в ответ на новость Reuters с данными CNN про намерения бизнесмена касательно памятника.
«Я определенно расплавил её на 1 000%», — написал он.
По сообщениям Reuters, ранее телеканал 25 ноября распространял фейк о том, что Илон готовит лимитированную партию грузовиков из статуи Свободы.
Напомним, в августе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Маск подарил ему Tesla Cybertruck. Он даже пообещал, что пошлёт трак на СВО. Недавно он признался, что Маск не дарил ему электропикап Cybertruck, а он так решил подшутить.
Kandinsky 3.1 / Life.ru