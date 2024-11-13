Tesla отзывает более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за неисправности

Организация обратно вернёт 2 431 автомобиль, речь идёт о тех, которые были произведены в период с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года. В электромобилях была обнаружена неисправность инвертора привода. Это может повысить риск аварии. Сервисная служба Tesla планирует бесплатно провести необходимую замену. Напомним, что в октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида.