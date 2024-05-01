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1 мая, 01:50

Электромобиль Илона Маска Tesla Cybertruck впервые замечен в России

Tesla Cybertruck впервые замечен в Москве. Обложка © VK / M5 Ural Team

Tesla Cybertruck впервые замечен в Москве. Обложка © VK / M5 Ural Team

Первый в России электромобиль-пикап Tesla Cybertruck замечен в Москве. Футуристичное творение американского миллиардера Илона Маска припарковалось у Патриарших прудов, а после отправилось в сторону Цветного бульвара, сообщает SHOT.

Владельцем автомобиля, по некоторым данным, является гендиректор Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Несколькими днями ранее он анонсировал скорую доставку пикапа Tesla в Москву из Белоруссии.

Tesla Cybertruck впервые замечен в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Cybertruck уже в столице России", — написал предприниматель 30 апреля.

Акции Tesla подорожали на 13% после визита Илона Маска в Китай
Акции Tesla подорожали на 13% после визита Илона Маска в Китай

А недавно Илон Маск объявил о скорой презентации роботакси Tesla 8. Предполагается, что автомобиль будет самостоятельно развозить пассажиров без участия водителя.

Илья Пушкарев
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