Электромобиль Илона Маска Tesla Cybertruck впервые замечен в России

Первый в России электромобиль-пикап Tesla Cybertruck замечен в Москве. Футуристичное творение американского миллиардера Илона Маска припарковалось у Патриарших прудов, а после отправилось в сторону Цветного бульвара, сообщает SHOT.

Владельцем автомобиля, по некоторым данным, является гендиректор Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Несколькими днями ранее он анонсировал скорую доставку пикапа Tesla в Москву из Белоруссии.

Tesla Cybertruck впервые замечен в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Cybertruck уже в столице России", — написал предприниматель 30 апреля.