Электромобиль Илона Маска Tesla Cybertruck впервые замечен в России
Tesla Cybertruck впервые замечен в Москве. Обложка © VK / M5 Ural Team
Первый в России электромобиль-пикап Tesla Cybertruck замечен в Москве. Футуристичное творение американского миллиардера Илона Маска припарковалось у Патриарших прудов, а после отправилось в сторону Цветного бульвара, сообщает SHOT.
Владельцем автомобиля, по некоторым данным, является гендиректор Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Несколькими днями ранее он анонсировал скорую доставку пикапа Tesla в Москву из Белоруссии.
Tesla Cybertruck впервые замечен в Москве. Видео © Telegram / SHOT
"Cybertruck уже в столице России", — написал предприниматель 30 апреля.
А недавно Илон Маск объявил о скорой презентации роботакси Tesla 8. Предполагается, что автомобиль будет самостоятельно развозить пассажиров без участия водителя.