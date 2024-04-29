Акции Tesla подорожали на 13% после визита Илона Маска в Китай 29 апреля, 17:18 Акции Tesla подорожали на 13%. Обложка © ТАСС / АР

Акции Tesla показали рост стоимости на предторгах более чем на 13% на фоне визита главы компании Илона Маска в Китай и подписания контракта с Baidu. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные биржи.

Стоимость ценных бумаг Tesla взлетела до 191,2 доллара. По мнению старшего аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, именно приезд Маска в Пекин стал отправной точкой в изменении биржевых котировок, ведь сделка с китайской Baidu подстегнула цену, так как инвесторы увидели в этом новые возможности для развития компании. В частности, предполагается, что теперь в Китае может появиться автопилот Tesla.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla 8 августа презентует свой давно обещанный проект — роботакси. Инвесторы высоко оценили идею ещё в 2019 году, но её реализация откладывалась.

Авторы Татьяна Миссуми