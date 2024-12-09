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9 декабря, 15:43

Журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года»

NBC: В шорт-лист премии «Человек года» вошли Трамп, Харрис и Маск

В шорт-лист премии «Человек года» вошли 10 претендентов. Среди них — избранный лидер США Дональд Трамп и его соперница на выборах Камала Харрис. Также в список вошёл предприниматель Илон Маск, сообщает телеканал NBC News.

На звание также претендуют основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, в списке кандидатов — популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и Юлия Навальная**. Объявление «Человека года» состоится 12 декабря.

В прошлом году премии «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.

Тем временем в Москве начался всероссийский форум, где вручат национальную премию «Патриот». Организатором выступает Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

* * Включена в реестр причастных к терроризму и экстремизму.


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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Полина Никифорова
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