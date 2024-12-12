Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года» по версии журнала Time

Американский еженедельный журнал Time признал «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. Для него это уже вторая такая награда после победы в 2016 году.

«Дональд Трамп стал человеком года Time», — говорится в сообщении журнала в социальной сети X.

О победе Трампа СМИ узнали заранее. По информации журналистов, в честь этого события республиканец примет участие в церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи, где ударит в колокол, символизируя начало торгов.

В шорт-лист кандидатов в этом году также входили вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.