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12 декабря, 12:48

Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года» по версии журнала Time

Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года» по версии журнала Time. Фото © X / Time

Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года» по версии журнала Time. Фото © X / Time

Американский еженедельный журнал Time признал «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. Для него это уже вторая такая награда после победы в 2016 году.

«Дональд Трамп стал человеком года Time», — говорится в сообщении журнала в социальной сети X.

О победе Трампа СМИ узнали заранее. По информации журналистов, в честь этого события республиканец примет участие в церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи, где ударит в колокол, символизируя начало торгов.

В шорт-лист кандидатов в этом году также входили вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что журнал Time ежегодно выбирает «Человека года» с 1927 года. Среди лауреатов в разные годы были 14 американских президентов, включая Джо Байдена, а также российский лидер Владимир Путин, который был удостоен этого звания в 2007 году. В прошлом году обладательницей титула стала американская певица Тейлор Свифт. Дональд Трамп уже становился «Человеком года» в 2016 году после своей первой победы на президентских выборах.

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Трамп пинком вышвырнул Зеленского с обложки Time и станцевал победный танец
Никита Никонов
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