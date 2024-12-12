Трамп пинком вышвырнул Зеленского с обложки Time и станцевал победный танец

Сын избранного президента Штатов Дональд Трамп-младший опубликовал ролик, в котором его отец Дональд Трамп пинком сгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Видео бизнесмен опубликовал на личной странице в социальных сетях, оно уже завирусилось.

В смонтированном видео мужская нога сбивает экс-комика с обложки знаменитого американского журнала. После этого место Зеленского занимает Трамп и танцует победный танец. В описание публикации сын избранного президента США поставил смеющиеся эмодзи.

Это же не первый раз, когда казалось бы завершивший карьеру юмориста Зеленский веселит американскую аудиторию. Ранее в Сети появился мем, где обыгрывалась ситуация из фильма «Один дома-2», в котором появился Дональд Трамп: только вместо Кевина Маккалистера там Зеленский. Картинку по достоинству оценили основатель SpaceX Илон Маск и Дональд Трамп-младший.