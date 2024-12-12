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12 декабря, 12:40

Трамп пинком вышвырнул Зеленского с обложки Time и станцевал победный танец

Трамп-младший выложил видео, где его отец прогоняет Зеленского с обложки Time

Сын избранного президента Штатов Дональд Трамп-младший опубликовал ролик, в котором его отец Дональд Трамп пинком сгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Видео бизнесмен опубликовал на личной странице в социальных сетях, оно уже завирусилось.

Дональд Трамп пинком прогоняет Зеленского с обложки журнала Time. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / donaldjtrumpjr

В смонтированном видео мужская нога сбивает экс-комика с обложки знаменитого американского журнала. После этого место Зеленского занимает Трамп и танцует победный танец. В описание публикации сын избранного президента США поставил смеющиеся эмодзи.

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Это же не первый раз, когда казалось бы завершивший карьеру юмориста Зеленский веселит американскую аудиторию. Ранее в Сети появился мем, где обыгрывалась ситуация из фильма «Один дома-2», в котором появился Дональд Трамп: только вместо Кевина Маккалистера там Зеленский. Картинку по достоинству оценили основатель SpaceX Илон Маск и Дональд Трамп-младший.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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