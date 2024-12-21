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21 декабря, 00:03

Дональд Трамп будет требовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

FT: Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Избранный президент США Дональд Трамп намерен потребовать от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5 процентов от их ВВП. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Трамп стремится увеличить текущие оборонные затраты членов альянса более чем вдвое. В то же время источники издания отмечают, что республиканец может пойти на компромисс, установив цель на уровне 3,5 процента.

«Политик планирует связать увеличение расходов на оборону альянса и предложение более выгодных условий торговли с США», — пишет FT.

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Ранее издание сообщало, что администрация новоиспечённого хозяина Овального кабинета планирует продолжать предоставление военной помощи Украине, одновременно стремясь к разрешению конфликта. Напомним, что Трамп рекомендовал Зеленскому подготовиться к переговорам по Украине. Избранный президент США заявил, что соглашение следует заключить незамедлительно, учитывая большое количество жертв.

Артём Гапоненко
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