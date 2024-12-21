Дональд Трамп будет требовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Избранный президент США Дональд Трамп намерен потребовать от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5 процентов от их ВВП. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Трамп стремится увеличить текущие оборонные затраты членов альянса более чем вдвое. В то же время источники издания отмечают, что республиканец может пойти на компромисс, установив цель на уровне 3,5 процента.