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20 декабря, 18:13

FT: Команда Трампа сообщила чиновникам ЕС о планах продолжать помощь Украине

Администрация новоиспечённого хозяина овального кабинета Дональда Трампа планирует продолжать предоставление военной помощи Украине, одновременно стремясь к разрешению конфликта. Такие новости европейским представителям принесла команда избранного президента США.

«Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — сообщает британская газета Financial Times ссылаясь на свои источники.

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Между тем, Трамп ранее рекомендовал Зеленскому подготовиться к переговорам по Украине. Избранный президент США заявил, что соглашение следует заключить незамедлительно, учитывая большое количество жертв. Он также охарактеризовал решение Байдена о поставках американского оружия для ударов по России как нелепое. В ответ Зеленский выразил мнение, что Трамп недостаточно осведомлён о ситуации в Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Николь Вербер
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