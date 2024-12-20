FT: Команда Трампа сообщила чиновникам ЕС о планах продолжать помощь Украине

Администрация новоиспечённого хозяина овального кабинета Дональда Трампа планирует продолжать предоставление военной помощи Украине, одновременно стремясь к разрешению конфликта. Такие новости европейским представителям принесла команда избранного президента США.

«Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — сообщает британская газета Financial Times ссылаясь на свои источники.