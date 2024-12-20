FT: Команда Трампа сообщила чиновникам ЕС о планах продолжать помощь Украине
Администрация новоиспечённого хозяина овального кабинета Дональда Трампа планирует продолжать предоставление военной помощи Украине, одновременно стремясь к разрешению конфликта. Такие новости европейским представителям принесла команда избранного президента США.
«Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — сообщает британская газета Financial Times ссылаясь на свои источники.
Между тем, Трамп ранее рекомендовал Зеленскому подготовиться к переговорам по Украине. Избранный президент США заявил, что соглашение следует заключить незамедлительно, учитывая большое количество жертв. Он также охарактеризовал решение Байдена о поставках американского оружия для ударов по России как нелепое. В ответ Зеленский выразил мнение, что Трамп недостаточно осведомлён о ситуации в Украине.
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