Владимир Зеленский посоветовал «не спешить» избранному президенту США Дональду Трампу, который хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. По его мнению, будущий хозяин Овального кабинета хочет действовать быстро, но он недостаточно информирован о происходящем.

«На данный момент он ещё не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, некоторым дипломатическим каналам… Когда он будет там, мы сможем говорить на том же языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине», — сказал главарь киевского режима в интервью французской газете Le Parisien и подчеркнул, что Украина не пойдёт на заморозку конфликта или капитуляцию.