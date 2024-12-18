Зеленский счёл Трампа недостаточно информированным по ситуации на Украине
Зеленский и Трамп во время сентябрьской встречи в США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский посоветовал «не спешить» избранному президенту США Дональду Трампу, который хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. По его мнению, будущий хозяин Овального кабинета хочет действовать быстро, но он недостаточно информирован о происходящем.
«На данный момент он ещё не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, некоторым дипломатическим каналам… Когда он будет там, мы сможем говорить на том же языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине», — сказал главарь киевского режима в интервью французской газете Le Parisien и подчеркнул, что Украина не пойдёт на заморозку конфликта или капитуляцию.
Зеленский при этом признал, что изменения для Украины после вступления нового президента США в должность неизбежны, так как это новый лидер с другой командой. Вашингтон политик назвал главным донором Киева, но указал и на важность Европы.
Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине. По словам избранного президента Штатов, нужно заключать соглашение немедленно из-за большого количества смертей. Он назвал глупым разрешение Байдена бить по РФ американским оружием.