Спецпред Трампа может приехать в Москву после визита в Лондон, Париж и Киев

Специальный посланник избранного американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог может посетить Москву для сбора информации, если его пригласят. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В окружении Келлога отмечают, что он планирует посетить в январе Киев, в планах также поездки в Лондон, Париж и Рим. По их словам, вероятная поездка в Москву будет направлена на «сбор информации», а не на реализацию какой-то конкретной политической цели.

«Спецпосланник избранного президента Дональда Трампа по Украине и России планирует посетить Киев в следующем месяце и будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят, поскольку новая администрация стремится положить конец почти трехлетнему конфликту», — сказано в материале.