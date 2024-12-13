Спецпосланник Трампа сделал прогноз по окончанию конфликта на Украине

Конфликт на Украине возможно урегулировать в течение ближайших месяцев при содействии новой администрации Белого дома. Об этом заявил кандидат избранного президента Штатов Дональда Трампа на пост специального посланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Но когда речь идёт об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — заявил Келлог.

По его мнению, Трамп способен предпринимать решительные шаги для урегулирования мировых конфликтов. Также Келлог допустил, что избранный президент Штатов может пригласить руководство РФ и Украины в Вашингтон для заключения мирного договора.

«Я не удивлюсь, если он предпримет смелый шаг. Может ли он это сделать? Конечно, может», — отметил советник Трампа.