В США назвали сроки падения Киева перед натиском Российской Армии
FA: Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году крахом Киева
Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году поражением киевского режима. Об этом заявляет издание Foreign Affairs.
«Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде. <...> Украинская армия к концу указанного года, вероятно, рухнет, что позволит России взять контроль над Киевом и выйти к границе НАТО», — сказано в материале.
По мнению автора текста, без поддержки Киева Вашингтоном, Армия России в 2025 году продолжит теснить истощённые ВС Украины. При сохранении прежних темпов развития ситуации Незалежная может и вовсе остаться без средств ПВО к 2026 году.
Ранее в New York Times опубликовали более оптимистичный для Украины прогноз, предположив, что конфликт может закончиться переговорами уже в грядущем году. По мнению автора, этот процесс начался бы в любом случае, кто бы не победил на выборах президента США, но триумф избранного президента Штатов Дональда Трампа может его ускорить.
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