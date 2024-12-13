Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году поражением киевского режима. Об этом заявляет издание Foreign Affairs.

«Если США прекратят помощь Украине, то Киев будет в беде. <...> Украинская армия к концу указанного года, вероятно, рухнет, что позволит России взять контроль над Киевом и выйти к границе НАТО», — сказано в материале.

По мнению автора текста, без поддержки Киева Вашингтоном, Армия России в 2025 году продолжит теснить истощённые ВС Украины. При сохранении прежних темпов развития ситуации Незалежная может и вовсе остаться без средств ПВО к 2026 году.