Депутат Журова выразила надежду на «‎рождественский» конец конфликта на Украине

В этом году будет большое количество россиян и украинцев, которые решать загадать на Новый год вовсе не имущественный подарок, а окончание украинского конфликта. Такое предположение высказала зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон», — сказала политик в беседе с «Лентой.ру», высказавшись о возможности рождественского перемирия с Киевом. .