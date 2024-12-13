Депутат Журова выразила надежду на «рождественский» конец конфликта на Украине
В этом году будет большое количество россиян и украинцев, которые решать загадать на Новый год вовсе не имущественный подарок, а окончание украинского конфликта. Такое предположение высказала зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон», — сказала политик в беседе с «Лентой.ру», высказавшись о возможности рождественского перемирия с Киевом.
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Журова добавила, что граждане обеих стран хотят не просто перемирия, а «окончания или мирных переговоров».
Ранее Life.ru сообщал, что глава киевского режима отказался от условий рождественского перемирия, предложенных премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Будапешт призвал Зеленского к прекращению огня и проведению обмена пленными с Россией. На Украине резко раскритиковали главу киевского режима за отказ, заявив, что он «не имеет права представлять народ».
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