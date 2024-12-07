«План Келлога» по Украине разнёс российский губернатор: «‎Абсолютно неприемлем!»

«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] чётко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость» , — сказал Сальдо в ответ на вопрос РИА «Новости».

Ранее Reuters выяснил, что Трамп вместе с командой подготовил три плана по урегулированию украинского конфликта: от вице-президента Джей Ди Вэнса, от кандидата на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога, а также от бывшего директора Национальной разведки Ричарда Гренелла. План Келлога включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России и снятие вопроса о членстве Киева в НАТО. Кроме того, в нём предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений меду США и Россией, в случае заключения мира «приемлемого для Украины».