«План Келлога» по Украине разнёс российский губернатор: «Абсолютно неприемлем!»
Сальдо выступил против «корейского сценария» завершения конфликта на Украине
Кит Келлог. Обложка © Wikipedia / JKTKMM
«Корейский сценарий» завершения украинского конфликта, который предполагает его заморозку по линии фронта, абсолютно неприемлем. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя публикации СМИ о «мирных» планах избранного президента США Дональда Трампа для Украины.
«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] чётко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», — сказал Сальдо в ответ на вопрос РИА «Новости».
Заморозка конфликта на Украине обернётся накоплением противоречий и станет временным решением. При таком развитии событий угрозы останутся нерешёнными, объяснил херсонский губернатор. Он назвал полное выполнение задач СВО единственным путём к достижению устойчивого мира.
Ранее Reuters выяснил, что Трамп вместе с командой подготовил три плана по урегулированию украинского конфликта: от вице-президента Джей Ди Вэнса, от кандидата на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога, а также от бывшего директора Национальной разведки Ричарда Гренелла. План Келлога включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России и снятие вопроса о членстве Киева в НАТО. Кроме того, в нём предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений меду США и Россией, в случае заключения мира «приемлемого для Украины».