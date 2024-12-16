Трамп назвал глупым разрешение Байдена бить по РФ американским оружием
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего американского лидера Джо Байдена позволить Киеву наносить ракетные удары вглубь территории России. Республиканец назвал это разрешение глупым, выступая на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
«Я считаю, это была плохая идея, и она привела к многим негативным последствиям. Это было глупо, особенно за несколько недель до моего вступления в должность», — отметил Трамп.
Будущий хозяин Белого дома подчеркнул, что решение позволить запускать дальнобойные ракеты вглубь РФ не было согласовано с ним. Трамп выразил уверенность, что поступил бы иначе, если бы имел возможность повлиять на это.
Напомним, ранее ВСУ ударили иностранными дальнобойными ракетами по территории России. В ответ ВС РФ применили «Орешник». Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. По словам президента РФ Владимира Путина, серийный выпуск новейшей российской ракетной системы начнётся в ближайшее время. Глава государства также заявил, что сейчас необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Благодаря такому ракетному комплексу, в применении ядерного оружия может исчезнуть необходимость.
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