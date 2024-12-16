Трамп назвал глупым разрешение Байдена бить по РФ американским оружием

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего американского лидера Джо Байдена позволить Киеву наносить ракетные удары вглубь территории России. Республиканец назвал это разрешение глупым, выступая на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Я считаю, это была плохая идея, и она привела к многим негативным последствиям. Это было глупо, особенно за несколько недель до моего вступления в должность», — отметил Трамп.