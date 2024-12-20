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20 декабря, 14:10

Пушков обличил попытки ЕС помешать Трампу стремительно завершить СВО

Сенатор Пушков уличил ЕС в желании помешать Трампу разрешить конфликт на Украине

Евросоюз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, ак он обещал перед выборами. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков после высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что преждевременные мирные переговоры обернутся «плохой сделкой» для Киева.

«Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчёте, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет», — поделился выводами сенатор.

Пушков напомнил, что итоги почти трёх лет такой политики не принесли Западу нужных результатов, но всё равно не убедили лидеров ЕС в её провальности. Весь мир уже убедился в том, что критическое ослабление России недостижимо, заключил он.

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Как уже писал Life.ru, Каллас призывает Запад прекратить предлагать Украине мирные переговоры и сделать всё для её укрепления, «потому что, чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров, если дойдёт до этого».

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Wikipedia / Gage Skidmore

Андрей Бражников
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