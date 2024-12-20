Евросоюз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, ак он обещал перед выборами. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков после высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что преждевременные мирные переговоры обернутся «плохой сделкой» для Киева.

«Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчёте, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет», — поделился выводами сенатор.

Пушков напомнил, что итоги почти трёх лет такой политики не принесли Западу нужных результатов, но всё равно не убедили лидеров ЕС в её провальности. Весь мир уже убедился в том, что критическое ослабление России недостижимо, заключил он.