Пушков обличил попытки ЕС помешать Трампу стремительно завершить СВО
Сенатор Пушков уличил ЕС в желании помешать Трампу разрешить конфликт на Украине
Евросоюз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, ак он обещал перед выборами. Об этом заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков после высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что преждевременные мирные переговоры обернутся «плохой сделкой» для Киева.
«Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчёте, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет», — поделился выводами сенатор.
Пушков напомнил, что итоги почти трёх лет такой политики не принесли Западу нужных результатов, но всё равно не убедили лидеров ЕС в её провальности. Весь мир уже убедился в том, что критическое ослабление России недостижимо, заключил он.
Как уже писал Life.ru, Каллас призывает Запад прекратить предлагать Украине мирные переговоры и сделать всё для её укрепления, «потому что, чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров, если дойдёт до этого».
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