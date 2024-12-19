Каллас призвала Запад перестать подталкивать Киев к переговорам

Запад должен убедиться в своей способности предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет Financial Times.

«Главный вопрос заключается в том, а какие будут гарантии безопасности? <…> Что это будет в реальности, они осязаемы?», — сказала Каллас.

По её словам, Западу следует прекратить предлагать Украине мирные переговоры. Вместо этого важно понять, что обещания гарантий безопасности «не пустые». Каллас добавила, что Запад должен сделать всё для укрепления Украины, «потому что, чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров, если дойдёт до этого».