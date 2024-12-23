«Мы не продаёмся»: Премьер Гренландии отреагировал на намёки Трампа о покупке острова

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на намёки избранного президента США Дональда Трампа о покупке острова. Он заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.

«Гренландия — наша. Мы не продаёмся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — сказал Эгеде в комментарии агентству Reuters.