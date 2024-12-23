«Мы не продаёмся»: Премьер Гренландии отреагировал на намёки Трампа о покупке острова
Премьер Гренландии Эгеде: Остров никогда не будет продаваться
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на намёки избранного президента США Дональда Трампа о покупке острова. Он заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.
«Гренландия — наша. Мы не продаёмся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — сказал Эгеде в комментарии агентству Reuters.
Напомним, ранее Трамп заявил, что приобретение Гренландии является «абсолютной необходимостью» для США. Данное заявление он сделал по факту назначения нового американского посла в Дании, которая является владельцем этого острова.