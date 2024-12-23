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23 декабря, 15:00

«Мы не продаёмся»: Премьер Гренландии отреагировал на намёки Трампа о покупке острова

Премьер Гренландии Эгеде: Остров никогда не будет продаваться

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде и Дональд Трамп. Обложка © Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на намёки избранного президента США Дональда Трампа о покупке острова. Он заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться.

«Гренландиянаша. Мы не продаёмся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — сказал Эгеде в комментарии агентству Reuters.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что приобретение Гренландии является «абсолютной необходимостью» для США. Данное заявление он сделал по факту назначения нового американского посла в Дании, которая является владельцем этого острова.

Мария Любицкая
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