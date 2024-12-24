Сын Трампа запостил мем «с перчинкой» после его заявления о Гренландии
Сын Дональда Трампа пошутил о покупке Канады и Гренландии на Amazon
Сын выигравшего выборы президента США Дональда Трампа опубликовал фотографию, на которой его отец покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал на Amazon.
Мем с Трампом. Фото © X / EricTrump
«Мы вернулись!!!» — говорится в подписи к фотографии.
Напомним, что ранее Трамп высказывал мнение о том, что покупка Гренландии представляет собой «критически важную необходимость» для США. Это утверждение он сделал в контексте назначения нового американского посла в Дании, владеющей этим островом. В ответ на намёки избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, премьер-министр этого острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия не подлежит продаже и никогда не будет продаваться.
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