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24 декабря, 15:19

Сын Трампа запостил мем «с перчинкой» после его заявления о Гренландии

Сын Дональда Трампа пошутил о покупке Канады и Гренландии на Amazon

Сын выигравшего выборы президента США Дональда Трампа опубликовал фотографию, на которой его отец покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал на Amazon.

Мем с Трампом. Фото © X / EricTrump

Мем с Трампом. Фото © X / EricTrump

«Мы вернулись!!!» — говорится в подписи к фотографии.

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Напомним, что ранее Трамп высказывал мнение о том, что покупка Гренландии представляет собой «критически важную необходимость» для США. Это утверждение он сделал в контексте назначения нового американского посла в Дании, владеющей этим островом. В ответ на намёки избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, премьер-министр этого острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия не подлежит продаже и никогда не будет продаваться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Николь Вербер
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