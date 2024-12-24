Сын Трампа запостил мем «с перчинкой» после его заявления о Гренландии

Напомним, что ранее Трамп высказывал мнение о том, что покупка Гренландии представляет собой «критически важную необходимость» для США. Это утверждение он сделал в контексте назначения нового американского посла в Дании, владеющей этим островом. В ответ на намёки избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, премьер-министр этого острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия не подлежит продаже и никогда не будет продаваться.