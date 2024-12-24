Рекордное число топ-менеджеров уволилось в США из-за Трампа

В США 327 генеральных директоров компаний ушли в отставку в текущем году после того, как новым американским лидером стал Дональд Трамп. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на информацию консалтинговой компании Challenger Gray.

Для Штатов число уволившихся руководителей стало рекордным, последний раз нечто подобное наблюдалось в 2019 году, когда об отставке заявили 312 директоров. Сейчас в числе прочих оказались такие гиганты, как авиаконцерн Boeing, Intel и производитель одежды Nike. Руководство якобы боится оказаться наедине с проблемами, которые может устроить бизнесу Трамп, пишет автор статьи.

Так, избранный президент не раз говорил, что готов увеличить импортные пошлины на заграничные товары. Как полагают американские бизнесмены, это может полностью разрушить торговые цепочки, а значит проблемы придётся «разгребать» топ-менеджерам. Генеральные директора оказались буквально зажаты новыми рамками и нагнетанием обстановки в стране.

«Есть места, где можно заработать больше денег, чем на посту главы публичной компании, и большую роль в этом играет рост частного капитала», — поделился один из директоров, покидая пост.