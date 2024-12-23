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22 декабря, 21:42

«Мы остановим безумие трансгендеров»: Трамп пообещал оставить в США только два пола

Трамп заявил, что оставит в США лишь два пола — мужской и женский

Дональд Трамп сообщил о намерении ввести в Соединённых Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Видео с выступлением политика на конференции Turning Point USA в Аризоне опубликовано в соцсети X.

«Мы собираемся остановить безумие трансгендеров. При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединённых Штатов, по которой существует только два поламужчины и женщины», — отметил республиканец.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что отменит все введённые Джо Байденом ограничения энергетического сектора. Дабы ускорить принятие решений, он планирует объявить в стране чрезвычайное положение. Также избранный президент выразил желание встретиться с коллегой из РФ Владимиром Путиным для решения украинского вопроса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Тимур Хингеев
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