Без сложных решений: В Раде рассказали, как Трамп может остановить конфликт на Украине за 24 часа
Нардеп Дубинский назвал шаги Трампа для остановки конфликта на Украине за 24 часа
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который обвиняется на родине в госизмене, рассказал, какие шаги избранного президента США Дональда Трампа позволят остановить конфликт на Украине всего за 24 часа. По его мнению, от республиканца не требуются сложные решения, чтобы принудить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
«Все ждут от Трампа сложных решений, которыми он якобы будет принуждать Зеленского к началу мирных переговоров. Но сложные решения и не нужны», — уверен нардеп.
По словам Дубинского, будущему хозяину Белого дома достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия руками Франции и Великобритании, ограничить работу Starlink и увязать финансовую помощь и поставку вооружений с прекращением огня. Также эффективны будут санкции против «решал» и «кошельков». По мнению нардепа, всё это позволит решить украинский конфликт всего за сутки.
Ранее Трамп написал Зеленскому письмо с призывом начать думать о мире. По мнению республиканца, в некоторых городах Украины не осталось ни одного здания, которое бы находилось в хорошем состоянии. В связи с этим избранный президент США призывает экс-комика прекратить огонь и отказаться от части территорий, чтобы сохранить страну. Однако сам Киев всё ещё противится переговорам, требуя для себя «справедливых условий», а соратник лидера киевского режима Ермак предлагает дождаться, пока Украина «станет сильной».
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