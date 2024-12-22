Без сложных решений: В Раде рассказали, как Трамп может остановить конфликт на Украине за 24 часа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который обвиняется на родине в госизмене, рассказал, какие шаги избранного президента США Дональда Трампа позволят остановить конфликт на Украине всего за 24 часа. По его мнению, от республиканца не требуются сложные решения, чтобы принудить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

«Все ждут от Трампа сложных решений, которыми он якобы будет принуждать Зеленского к началу мирных переговоров. Но сложные решения и не нужны», — уверен нардеп.