В США раскрыли планы Байдена ввести «прощальные» санкции против России ради «подарка» Трампу

Американский президент Джо Байден перед своим уходом с поста может ввести против России новые масштабные санкции. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти», — указано в публикации.

Как пишет газета, такое решение может быть принято в интересах команды преемника Байдена из Республиканской партии Дональда Трампа — чтобы дать ему больше рычагов влияния в случае переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Рестрикции могут коснуться иностранных судов, которые занимаются перевозками российской нефти в незападные государства («теневой флот»), а также тех экспортёров нефти из РФ, которых санкции ещё не затронули. Кроме того, в новый пакет ограничений может войти отзыв лицензий у банков, которые позволяют проводить операции с российскими энергоносителями.

При этом уточняется, что Байден опасается ужесточать санкции против России из-за возможного удара по США. Дело в том, что дополнительные ограничения в отношении энергетического сектора РФ чреваты подорожанием топлива внутри самих Соединённых Штатов.

Экс-сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл назвал целью новых санкций снижение доходов России от экспорта в два раза за 6-12 месяцев.

«Если [новые санкции] приведут к тому, что некоторые российские баррели исчезнут с рынка, это, очевидно, окажет влияние на мировые цены, но я думаю, что оно будет незначительным», — считает ещё один собеседник WP.