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22 декабря, 08:54

В Евросоюзе готовят очередной пакет санкций против России

WS: Евросоюз планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля

Политики Евросоюза готовят 16-й пакет антироссийских санкций и планируют принять его в годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2025 года. Об этом доложила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Сообщается, что данный пакет будет охватывать те сферы экономики, которые ещё не подвергались ограничениям. Также будут введены новые меры против лиц и организаций, которые, как считают в ЕС, распространяют позицию Москвы и подрывают территориальную целостность Украины. Предполагается запретить въезд в страны союза неугодным лицам.

Фицо обещал «задушить» все санкции ЕС против России по атомной энергетике
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Недавно премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия считает необходимым пересмотреть и отменить антироссийские санкции сразу же после завершения спецоперации на Украине. Политик пояснил, что ограничительные меры наносят урон странам Евросоюза.

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Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Николай Рюмин
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