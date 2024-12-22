В Евросоюзе готовят очередной пакет санкций против России

Политики Евросоюза готовят 16-й пакет антироссийских санкций и планируют принять его в годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2025 года. Об этом доложила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Сообщается, что данный пакет будет охватывать те сферы экономики, которые ещё не подвергались ограничениям. Также будут введены новые меры против лиц и организаций, которые, как считают в ЕС, распространяют позицию Москвы и подрывают территориальную целостность Украины. Предполагается запретить въезд в страны союза неугодным лицам.