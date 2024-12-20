Фицо обещал «задушить» все санкции ЕС против России по атомной энергетике

Словакия будет блокировать санкции, которые придумает Евросоюз в отношении российской атомной энергетики. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам саммита ЕС.

«Если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ, и если они будут касаться программы мирного атома, то буду блокировать такие санкции. Наши АЭС — станции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы», — сказал словацкий премьер-министр.

В Словакии до сих пор действуют АЭС «Моховце» и «Богунице», которые возводились в стране при помощи СССР и России.