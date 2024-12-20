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20 декабря, 07:06

Фицо обещал «задушить» все санкции ЕС против России по атомной энергетике

Фицо: Словакия будет блокировать санкции ЕС против РФ в атомной энергетике

Словакия будет блокировать санкции, которые придумает Евросоюз в отношении российской атомной энергетики. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам саммита ЕС.

«Если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ, и если они будут касаться программы мирного атома, то буду блокировать такие санкции. Наши АЭС — станции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы», — сказал словацкий премьер-министр.

В Словакии до сих пор действуют АЭС «Моховце» и «Богунице», которые возводились в стране при помощи СССР и России.

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Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что не будет вводить против России санкции, несмотря на давление США. По его словам, Сербия почти три года ведёт политику в соответствии с уставом ООН и не намерена сворчивать со своего курса.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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