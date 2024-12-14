Действуют в своих интересах: Политолог призвал не переоценивать лояльность Фицо и Орбана к России
Политолог Пинчук: Словакия и Венгрия в теме Украины действуют в своих интересах
Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан ведут себя лояльно по отношению к России исключительно из-за личных интересов. Такое мнение высказал полковник запаса ФСБ, первый министр госбезопасности ДНР, политолог Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».
«Честно говоря, я бы не переоценивал роль Венгрии и Словакии с точки зрения какого-то пророссийского человеколюбия. Всё просто. Есть ряд стран, которые зарабатывают на конфликте России и Украины. Просто зарабатывают. И в первую очередь это заработок либо финансовый, либо геополитический», — заявил эксперт.
Такой подход Пинчук назвал «очень рациональной политикой», при которой страны приобретают «самостоятельную субъективность», но ничего не теряют от западного мира и имеют определённые преференции от РФ.
«Объективно, конечно же, мы в них заинтересованы. Вопрос в том, что не нужно себя обманывать и считать, что это позиция в интересах России. Нет, это позиция в интересах Словакии и Венгрии», — подчеркнул Пинчук.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Украина никогда не выиграет в конфликте с Россией. Он считает, что киевским властям не удастся продвинуть свои условия на переговорах, на которые так рассчитывает США. Также он отметил, что Словакия поддерживает мирный план Бразилии и Китая по урегулированию этого конфликта. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан успел лично пообщаться с Владимиром Путиным во время недавнего телефонного разговора. Он заявил о заинтересованности страны оказать содействие в политико-дипломатическом разрешении возникшего кризиса, в том числе Орбан готов подключить к этому вопросы свои связи с рядом западных лидеров.