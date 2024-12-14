Действуют в своих интересах: Политолог призвал не переоценивать лояльность Фицо и Орбана к России

Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан ведут себя лояльно по отношению к России исключительно из-за личных интересов. Такое мнение высказал полковник запаса ФСБ, первый министр госбезопасности ДНР, политолог Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».

«Честно говоря, я бы не переоценивал роль Венгрии и Словакии с точки зрения какого-то пророссийского человеколюбия. Всё просто. Есть ряд стран, которые зарабатывают на конфликте России и Украины. Просто зарабатывают. И в первую очередь это заработок либо финансовый, либо геополитический», — заявил эксперт.

Такой подход Пинчук назвал «очень рациональной политикой», при которой страны приобретают «самостоятельную субъективность», но ничего не теряют от западного мира и имеют определённые преференции от РФ.