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11 декабря, 04:17

Фицо: Словакия готова поддержать мирный план Бразилии и Китая по Украине

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мирный план Бразилии и Китая, направленный на урегулирование конфликта на Украине, поддержали в Словакии. Страна также намерена присоединиться к группе «Друзей мира» в ООН. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо после встречи с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, его слова приводит агентство TASR.

«Мы предлагаем все наши скромные возможности, которые есть у Словакии, чтобы мы могли поддержать этот план в различных формах. Я выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и боевые действия на территории Украины будут остановлены», — заявил политик.

Глава правительства также отметил, что Бразилия может сыграть ключевую роль в реформировании ООН. По его словам, как Братислава, так и Бразилиа сходятся во мнении о необходимости расширения Совета Безопасности за счёт увеличения числа постоянных и непостоянных членов.

«Именно поэтому мы подаём заявку на членство непостоянного участника СБ ООН в 2028 и 2029 годах. Братислава с благодарностью примет любую поддержку Бразилии», — подчеркнул премьер.

Глава МИД Паррилья: Куба поддерживает план Китая и Бразилии по Украине
Глава МИД Паррилья: Куба поддерживает план Китая и Бразилии по Украине

Ранее мирный план Пекина и Бризилиа по Украине поддержала Швейцария. По словам нардепа Александра Дубинского, это «сигнал» для Владимира Зеленского о том, что в Европе готовы рассматривать различные варианты урегулирования украинского конфликта.

Анатолий Цейко
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