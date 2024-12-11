Фицо: Словакия готова поддержать мирный план Бразилии и Китая по Украине

Мирный план Бразилии и Китая, направленный на урегулирование конфликта на Украине, поддержали в Словакии. Страна также намерена присоединиться к группе «Друзей мира» в ООН. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо после встречи с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, его слова приводит агентство TASR.

«Мы предлагаем все наши скромные возможности, которые есть у Словакии, чтобы мы могли поддержать этот план в различных формах. Я выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и боевые действия на территории Украины будут остановлены», — заявил политик.

Глава правительства также отметил, что Бразилия может сыграть ключевую роль в реформировании ООН. По его словам, как Братислава, так и Бразилиа сходятся во мнении о необходимости расширения Совета Безопасности за счёт увеличения числа постоянных и непостоянных членов.

«Именно поэтому мы подаём заявку на членство непостоянного участника СБ ООН в 2028 и 2029 годах. Братислава с благодарностью примет любую поддержку Бразилии», — подчеркнул премьер.