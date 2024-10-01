Первая западная страна поддержала мирный план Китая и спровоцировала критику Зеленского

Поддержка МИД Швейцарии мирного плана Китая и Бразилии является сигналом для Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж», — высказался Дубинский в своём Telegram.