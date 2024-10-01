Первая западная страна поддержала мирный план Китая и спровоцировала критику Зеленского
Нардеп Дубинский: Швейцария поддержала план КНР по Украине из-за Зеленского
Поддержка МИД Швейцарии мирного плана Китая и Бразилии является сигналом для Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж», — высказался Дубинский в своём Telegram.
Политик назвал действия страны закономерными и отметил, что главарь киевского режима «всех кинул». Произошло это потому, что он не планировал переговоров с российской стороной по итогам «саммита мира». По словам нардепа, Швейцария стала первой западной страной, которая отвернулась от Зеленского, демонстрируя готовность рассмотреть другие предложения для разрешения конфликта.
Напомним, что в сентябре Владимир Зеленский заявил, что мирный план Бразилии и КНР по урегулированию конфликта на Украине является деструктивным политическим заявлением. По его словам, страны согласовывали с Москвой свои «пророссийские» предложения. План КНР и Бразилии подразумевает проведение мирного саммита для РФ и Украины под названием «Друзья мира». По словам советника президента Бразилии Селсу Аморима, время для этого пока не пришло. В группу входят 15 стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Казахстан. МИД Украины уже раскритиковал Швейцарию за поддержку мирного плана КНР и Бразилии.
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