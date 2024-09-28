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28 сентября, 04:12

Советник президента Бразилии: «Друзья мира» готовы провести саммит по Украине

Советник президента Бразилии Селсу Аморим рассказал, что группа «Друзья мира», инициированная Китаем и Бразилией, намерена организовать мирную конференцию для России и Украины с целью урегулирования конфликта. По его словам, группа уверена в необходимости проведения мирного саммита, однако момент для этого ещё не наступил.

«Он придёт, мы убеждены. А когда он придёт, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», — заявил Аморим, которого цитирует Metropoles.

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Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух стран и урегулирование конфликта на Украине.

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flickr / pinkawardsgirl

Артём Гапоненко
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