Советник президента Бразилии: «Друзья мира» готовы провести саммит по Украине

Советник президента Бразилии Селсу Аморим рассказал, что группа «Друзья мира», инициированная Китаем и Бразилией, намерена организовать мирную конференцию для России и Украины с целью урегулирования конфликта. По его словам, группа уверена в необходимости проведения мирного саммита, однако момент для этого ещё не наступил.

«Он придёт, мы убеждены. А когда он придёт, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», — заявил Аморим, которого цитирует Metropoles.