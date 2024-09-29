МИД Украины раскритиковал Швейцарию за поддержку мирного плана КНР и Бразилии
Украина разочарована тем, что Швейцария решила поддержать инициативу Китая и Бразилия по урегулированию конфликта. Об этом заявили в пресс-службе МИД Незалежной.
«Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов. Мы не можем понять логики такого решения», — указано в заявлении.
В дипведомстве напомнили, что Украина и Швейцария вместе организовали первый «саммит мира», который проходил 15-16 июня в Бюргенштоке. В МИД уточнили, что только инициатива Владимира Зеленского по разрешению кризиса может привести к миру.
Напомним, что план КНР и Бразилии подразумевает проведение мирного саммита для РФ и Украины под названием «Друзья мира». В группу входят 15 стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Казахстан. Инициативу КНР и Бразилии поддержали Венгрия и Куба. Между тем Владимир Зеленский заявил, что этот план является деструктивным политическим заявлением. Он считает, что эти страны якобы согласовывали с Москвой свои «пророссийские» предложения. Главарь киевского режима также назвал попытки урегулировать кризис «театром».
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