МИД Украины раскритиковал Швейцарию за поддержку мирного плана КНР и Бразилии

Украина разочарована тем, что Швейцария решила поддержать инициативу Китая и Бразилия по урегулированию конфликта. Об этом заявили в пресс-службе МИД Незалежной.

«Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов. Мы не можем понять логики такого решения», — указано в заявлении.