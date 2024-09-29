Глава МИД Паррилья: Куба поддерживает план Китая и Бразилии по Украине
Куба выступает за урегулирование конфликта на Украине мирным путём и поддерживает совместный план Китая и Бразилии по его разрешению. Такое заявление сделал глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.
«Выступаем за серьёзное, конструктивное, реалистичное и мирное урегулирование текущей ситуации на Украине при соблюдении международного права, которое будет обеспечивать безопасность и суверенитет всех», — подчеркнул министр, выступая на прениях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, что в сентябре Владимир Зеленский заявил, что мирный план Бразилии и КНР по урегулированию конфликта на Украине является деструктивным политическим заявлением. Он считает, что эти страны якобы согласовывали с Москвой свои «пророссийские» предложения. Главарь киевского режима также назвал попытки урегулировать кризис «театром». План КНР и Бразилии подразумевает проведение мирного саммита для РФ и Украины под названием «Друзья мира». По словам советника президента Бразилии Селсу Аморима, время для этого пока не пришло. В группу входят 15 стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Казахстан. О желании присоединиться к инициативе сообщила и Венгрия.
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