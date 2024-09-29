Глава МИД Паррилья: Куба поддерживает план Китая и Бразилии по Украине

Куба выступает за урегулирование конфликта на Украине мирным путём и поддерживает совместный план Китая и Бразилии по его разрешению. Такое заявление сделал глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.

«Выступаем за серьёзное, конструктивное, реалистичное и мирное урегулирование текущей ситуации на Украине при соблюдении международного права, которое будет обеспечивать безопасность и суверенитет всех», — подчеркнул министр, выступая на прениях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.