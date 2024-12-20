Песков предрёк G7 бумеранг от нефтяных санкций против России
Песков уверен, что санкции G7 против нефтяной отрасли РФ ударят по их авторам
Страны G7 станут жертвами собственных антироссийских санкций, если примут их в отношении нефтяной отрасли РФ, потому что подобные решения никогда не проходят бесследно для всех участников мировых рынков. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Будут, безусловно, определённые риски для стабильности на международных энергетических рынках. Это неизбежно произойдёт, что ударит по тем странам, которые принимают такие решения», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя возможные ценовые ограничения на энергоресурсы из РФ со стороны Запада.
Песков подчеркнул, что Москва знает о дискуссиях, которые ведёт G7 по вопросу российской нефти и новых санкциях. Он напомнил, что каждый раз «такие действия приводят к нашему противодействию», поэтому российские власти обязательно сделают всё, чтобы минимизировать последствия подобных решений Запада и не дать ущемить экономические интересы РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок ответных мер после того, как некоторые иностранные государства установили предельные цены на нефть и нефтепродукты из РФ. Документ запрещает экспорт российской нефти и нефтепродуктов в тех случаях, когда в контрактах на эти поставки прямо или косвенно упоминается использование ценового потолка, установленного странами G7, Европейским Союзом и Австралией.
Life.ru