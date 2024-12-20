Песков предрёк G7 бумеранг от нефтяных санкций против России

Страны G7 станут жертвами собственных антироссийских санкций, если примут их в отношении нефтяной отрасли РФ, потому что подобные решения никогда не проходят бесследно для всех участников мировых рынков. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будут, безусловно, определённые риски для стабильности на международных энергетических рынках. Это неизбежно произойдёт, что ударит по тем странам, которые принимают такие решения», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя возможные ценовые ограничения на энергоресурсы из РФ со стороны Запада.

Песков подчеркнул, что Москва знает о дискуссиях, которые ведёт G7 по вопросу российской нефти и новых санкциях. Он напомнил, что каждый раз «такие действия приводят к нашему противодействию», поэтому российские власти обязательно сделают всё, чтобы минимизировать последствия подобных решений Запада и не дать ущемить экономические интересы РФ.