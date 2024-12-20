Трамп снова угрожает Европейскому союзу

США могут обложить европейские страны высокими импортными пошлинами, если Евросоюз не станет закупать нефть и газ у американских компаний в увеличенных объёмах. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Truth Social новый президент Штатов Дональд Трамп.

«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок нашей нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — предупредил он.