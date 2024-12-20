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20 декабря, 07:25

Трамп снова угрожает Европейскому союзу

Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не увеличит закупки энергоресурсов у США

США могут обложить европейские страны высокими импортными пошлинами, если Евросоюз не станет закупать нефть и газ у американских компаний в увеличенных объёмах. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Truth Social новый президент Штатов Дональд Трамп.

«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок нашей нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — предупредил он.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что странам, потребляющим сжиженный природный газ из США, придётся просить топливо у России, когда Вашингтон сократит поставки сырья. По его словам, Америка сама окажется в ситуации, когда энергоресурсов перестанет хватать.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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