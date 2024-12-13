Путин до 30 июня продлил ответные меры по потолку цен на нефть

Президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок ответных мер после того, как некоторые иностранные государства установили предельные цены на нефть и нефтепродукты из РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ запрещает экспорт российской нефти и нефтепродуктов в тех случаях, когда в контрактах на эти поставки прямо или косвенно упоминается использование ценового потолка, установленного странами G7, Европейским Союзом и Австралией.