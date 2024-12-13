Путин ввёл новые штрафы до 500 тысяч для коллекторов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые штрафы для коллекторов. Документ уже опубликован.

В частности, в Кодекс об административных правонарушениях внесены штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование в названии юридического лица словосочетания «профессиональная коллекторская организация», а также за невыполнение решений Федеральной службы судебных приставов о запрете применения определённых способов взаимодействия с должниками.

Кроме того, закон уточняет ранее существовавшие составы правонарушений. Теперь ответственность за нарушение требований и обязательств по взысканию долгов возлагается не только на профессиональные коллекторские организации, но и на кредитные и микрофинансовые учреждения. За такие нарушения предусматриваются штрафы до 500 тысяч рублей.