«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 20:22

В Госдуме объяснили значение нового закона об ужесточении ответственности для коллекторов

Госдума приняла закон об ужесточении в КоАП ответственности для коллекторов

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении в КоАП ответственности для коллекторов. Как пояснил в разговоре с Life.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, был расширен перечень нарушений, за которые предусмотрена ответственность при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллекторами.

«Внесение изменений имеет важное значение для обеспечения законности и прозрачности на рынке долговых обязательств. Прежде всего, это способствует борьбе с недобросовестными практиками в коллекторской сфере, существенно снижая возможность манипуляций с использованием терминов, таких как «профессиональная коллекторская организация», — отметил Чаплин.

По мнению депутата, введение конкретных штрафов за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация» позволит контролировать деятельность организаций и исключить злоупотребления со стороны недобросовестных участников. Также будет усилен контроль за соблюдением норм и предотвращением ситуации, когда организации нарушают установленные правила коммуникации. Это обеспечит должникам юридическую защиту от чрезмерного давления и нежелательного взаимодействия, что особенно актуально в случае отказа должника от контакта.

«Кроме того, ужесточение санкций за нарушение ограничений на взаимодействие с должниками, в том числе в формате телефонных звонков или сообщений, поддерживает права граждан на частную жизнь и безопасность от возможных преследований», — заявил Чаплин.

Парламентарий добавил, что введение крупных штрафов и возможность дисквалификации для должностных лиц и юрлиц создают мощный стимул для соблюдения норм и этического подхода к возврату долгов. Все изменения были направлены на улучшение правоприменительной практики, повышение профессионального уровня участников рынка и защиту гражданских прав.

Коллекторов по всей России настигла волна внеплановых проверок
Коллекторов по всей России настигла волна внеплановых проверок

Ранее Life.ru писал, что судебные приставы начали внеплановую проверку коллекторов по всей России. Среди главных целей — проверить соблюдение закона о взыскании долгов (230-ФЗ)

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Законы
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar