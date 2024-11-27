В Госдуме объяснили значение нового закона об ужесточении ответственности для коллекторов

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении в КоАП ответственности для коллекторов. Как пояснил в разговоре с Life.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, был расширен перечень нарушений, за которые предусмотрена ответственность при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллекторами.

«Внесение изменений имеет важное значение для обеспечения законности и прозрачности на рынке долговых обязательств. Прежде всего, это способствует борьбе с недобросовестными практиками в коллекторской сфере, существенно снижая возможность манипуляций с использованием терминов, таких как «профессиональная коллекторская организация», — отметил Чаплин.

По мнению депутата, введение конкретных штрафов за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация» позволит контролировать деятельность организаций и исключить злоупотребления со стороны недобросовестных участников. Также будет усилен контроль за соблюдением норм и предотвращением ситуации, когда организации нарушают установленные правила коммуникации. Это обеспечит должникам юридическую защиту от чрезмерного давления и нежелательного взаимодействия, что особенно актуально в случае отказа должника от контакта.

«Кроме того, ужесточение санкций за нарушение ограничений на взаимодействие с должниками, в том числе в формате телефонных звонков или сообщений, поддерживает права граждан на частную жизнь и безопасность от возможных преследований», — заявил Чаплин.

Парламентарий добавил, что введение крупных штрафов и возможность дисквалификации для должностных лиц и юрлиц создают мощный стимул для соблюдения норм и этического подхода к возврату долгов. Все изменения были направлены на улучшение правоприменительной практики, повышение профессионального уровня участников рынка и защиту гражданских прав.