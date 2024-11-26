Коллекторов по всей России настигла волна внеплановых проверок

ФССП России начала большую проверку коллекционных агенств и банков по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Среди главных целей — проверить соблюдение закона о взыскании долгов (230-ФЗ). Акции проводят по приоритетному принципу на основании жалоб граждан, сообщает РБК.

В группе риска находятся 18 коллекторских агенств, ещё 11 включили в список «значительного риска». Всего проверить собираются 33 организации. Приставы обращают внимание на частоту взаимодействия коллекторов с должниками и договорами сотрудников. Под раздачу уже попала компания «Эверест», которая временно приостановила деятельность.

Авторы указали, что такие меры были приняты из-за возросшего числа гражданских жалоб на некорректные действия коллекторов. За 9 месяцев 2024 года таких обращений было составлено 38,6 тысячи.