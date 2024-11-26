Коллекторов по всей России настигла волна внеплановых проверок
Судебные приставы начали внеплановую проверку коллекторов по всей России
ФССП России начала большую проверку коллекционных агенств и банков по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Среди главных целей — проверить соблюдение закона о взыскании долгов (230-ФЗ). Акции проводят по приоритетному принципу на основании жалоб граждан, сообщает РБК.
В группе риска находятся 18 коллекторских агенств, ещё 11 включили в список «значительного риска». Всего проверить собираются 33 организации. Приставы обращают внимание на частоту взаимодействия коллекторов с должниками и договорами сотрудников. Под раздачу уже попала компания «Эверест», которая временно приостановила деятельность.
Авторы указали, что такие меры были приняты из-за возросшего числа гражданских жалоб на некорректные действия коллекторов. За 9 месяцев 2024 года таких обращений было составлено 38,6 тысячи.
Ранее юрист Кузовлева рассказала, как можно защититься от бесконечных звонков назойливых коллекторов. По её словам, коллекторские организации не имеют права названивать россиянам чаще одного раза в день и двух раз в неделю.
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