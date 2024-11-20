Российский солдат засудил коллекторов за звонки на передовую

Участник спецоперации из Воронежской области отсудил у коллекторов, которые пытались дозвониться до него на передовой, 60 тысяч рублей. Об этом сообщает «Горком36» со ссылкой на местное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Банк продал его долг коллекторам, пока солдат находится на фронте. Его об этом никто не предупредил. Кредитные каникулы ему как участнику СВО тоже по какой-то причине не были предоставлены.

Коллекторы начали названивать солдату и строчить сообщения. Он решил проблему, обратившись в суд, который затем оштрафовал коллекторскую организацию на 60 тысяч рублей.